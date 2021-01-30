5 وفيات تضرب الوسط الفني خلال أقل من 24 ساعة

5 نجوم رحلوا اليوم الجمعة عن عالمنا وتسبب رحيلهم في حزن كبير للوسط الفني الخليجي والمصري، حيث نشر العديد من النجوم رسائل النعي لهؤلاء الراحلين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ودعهم كذلك محبيهم في الجنازات التي شيعت مساء اليوم.

وفاة الفنان السعودي عبدالله الصريخ

عبدالله الصريخ الفنان الشعبي السعودي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ67 عاما، وقد نعى الفنان الراحل العديد من النجوم في المملكة العربية السعودية، وكذلك محبيه نظرا للقيمة الفنية التي كان يمثلها الفنان الراحل والتي تعتبر من أهم أعماله أغنية "يا بقايا الأمس" و"يا بلابل رددي"، الفنان فايز المالكي قد نعى الفنان الراحل عبدالله الصريخ عبر حسابه على "تويتر" فكتب في تغريدته :"عبدالله الصريخ في ذمة الله اسأل الله أن يرحمك ويغفر ذنبك ويلهم اهلك ومحبينك الصبر والسلوان".

رحيل أشرف صالح أحد أبطال مسلسل "أبو العروسة"

أشرف صالح الفنان المصري أعلن عن وفاته صباح اليوم، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على "فيس بوك" خبر وفاة الفنان المصري، وقدم الفنان أشرف صالح العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والتي من بينها فيلم "كتكوت" مع الفنان محمد سعد، وفيلم "أصحاب ولا بيزنس" مع كل من مصطفى قمر وهاني سلامة، كما شارك في مسلسل "سلسل الدم" مع الفنانة عبلة كامل، ومسلسل "أبو العروسة" مع كل من الفنانة سوسن بدر، وسيد رجب.

أحمد السقا ينعى والد زوجته محمد الصغير

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أحمد السقا نعى اليوم والد زوجته خبير التجميل محمد الصغير الذي توفي صباح اليوم بعد رحلة طويلة من المعاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، ويعتبر محمد الصغير صديق للعديد من نجوم الوسط الفني الذي نشر مجموعة كبيرة منهم رسائل وداع له بعد إعلان خبر وفاته، وكان العديد من النجوم قد ساندوا محمد الصغير خلال الفترة الماضية، وطلبوا من متابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء له حتى يستطيع تجاوز أزمة إصابته بفيروس كورونا، حتى أعلن صباح اليوم عن وفاته.

وفاة الفنان البحريني صالح حسن الصائغ

صالح حسن الصائغ الفنان البحريني أعلن عن وفاته اليوم الجمعة بعد رحلة فنية طويلة عن عمر يناهز الـ84 عاما، ويعتبر الفنان صالح الصائغ من الجيل الأول للنجوم الذين قدموا أعمالا كوميدية في البحرين، وهو من مواليد العاصمة المنامة في عام 1937، وقد شيعت جنازة الفنان الراحل مساء اليوم في مقبرة الحورة بدولة البحرين.

وفاة الفنان المصري محمود عبدالغفار

محمود عبدالغفار الفنان المصري وأحد الممثلين الذين اشتهروا في الدراما والسينما المصرية بتقديم أدوار ضابط الشرطة، توفي صباح اليوم حيث كشفت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان محمود عبدالغفار، وقد شيعت جنازته ظهر اليوم الجمعة من مسجد الصباح في محافظة الجيزة بمصر.

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