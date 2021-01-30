فيديو رابح صقر يشعل حفل "أوايسس الرياض" ويقدم أغنية من ألبومه الجديد

رابح صقر أشعل حفله الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن سهرات أوايسس الرياض، حيث قدم الفنان السعودي مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، بالإضافة لأغنية "مرحبا" إحدى أغاني ألبومه الجديد

رابح صقر يشعل حفله في سهرات "أوايسس الرياض"

رابح صقر وصل لمسرح حفله في أوايسس الرياض وكان في استقباله المدير التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي، رابح صقر قدم مجموعة من أغاني منها أغنية "فاقد شعور" وهي من كلمات ود، وألحان سهم، وتوزيع المايسترو مدحت خميس، وغنى كذلك الفنان رابح صقر أغنية "أبرك بالساعات"، كما قدم أغنية "معصي" وهي من كلمات العبدلله، وألحان رابح صقر، وتوزيع المايسترو مدحت خميس، وتألق الفنان السعودي في أغنية "عنداللزوم" وهي من كلمات مزيد، وألحان سهم، وتوزيع المايسترو مدحت خميس، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في الحفل الساهر.

رابح صقر يقدم لأول مرة أغنية "مرحبا" من ألبومه الجديد

رابح صقر قدم لأول مرة أغنية من ألبومه الجديد المنتظر أن يتم طرحه في شهر فبراير القادم وتحمل الأغنية عنوان "مرحبا" وهي من ألحان سهم، الفنان رابح صقر أبهر كذلك الجمهور الكبير الذي حضر الحفل بعزفه على العود لمجموعة من المقاطع الطربية، وكان الفنان السعودي قد نشر خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "انستجرام" فيديو للبروفات الخاصة قبل انطلاق حفله في "أوايسس الرياض" كما وجه كلمة لمتابعيه طالبهم فيه بمتابعة حفله المنتظر فقال: "عيشها ما رابح انتظروني".

أصالة وعبدالله الرويشد نجوم سهرة "أوايسس الرياض" القادمة

روتانا أعلنت خلال الساعات الماضية عن تفاصيل الحفل الجديد ضمن سهرات "أوايسس الرياض"، حيث من المقرر أن تحيي كل من الفنانة أصالة والفنان الكويتي عبدالله الرويشد الحفل القادم يوم الجمعة 5 فبراير، ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر الحفل يوم الاحد 31 يناير الجاري، فكتبت الشركة على حسابه على "انستجرام": "من واحة الرياض سهرتنا هالمرة شتوية مع سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، وأصالة الطرب 5 فبراير، ويوم الأحد يبدأ بيع التذاكر و تبدأ أسعار التذاكر من ٢٠٠٠ ريال للشخص شامل العشاء".

وكانت شركة روتانا المنظمة لحفل رابح صقر في جلسات أوايسس الرياض قد أعلنت قبل أيام من إنطلاق الحفل عن انتهاء التذاكر سريعاً، بسبب الإقبال الجماهيري الكبير من الجمهور، وهو ما جعل رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره والذي لم يستطع اللحاق بالحفل وقال في تغريدة له على تويتر:" الحفل منقول والحفلة تذاكرها خلصت الجايات ان شاء الله".