فيديو الفنان عادل الفار يبكي على الهواء بسبب تجاهل زملائه له:"اسألوا عليا"

عادل الفار الفنان والمونولوجست المصري حل ضيفا على برنامج "القاهرة اليوم" المعروض على قناة "اليوم" والذي يقدمه كل من الفنان إدوارد والمذيعة بثينة توكل، وتحدث عادل الفار عن حزنه بسبب عدم تواصل زملائه معه رغم الصداقة الطويلة التي جمعته ببعضهم.

عادل الفار :"الوسط الفني غدار وزملائي لا يردون على اتصالاتي"

عادل الفار المونولوجست المصري أكد في حديثه لبرنامج "القاهرة اليوم" عن حزنه بسبب بعض أصدقائه الذي يسعى للاتصال بهم لكن البعض منهم يرفض الرد عليه، وأوضح أن تلك المواقف تحزنه حيث أن من يقوم بها هم أصدقاؤه، وأشار إلى أن الوسط الفني "غدار" حسب وصفه فقال عادل الفار: "أصدقائي خالد عجاج، ومصطفى قمر، وهشام عباس، هذا الجيل الذي ظهرت معهم، لا أحد يسأل عني الآن، اتصل بخالد عجاج لا يرد، لكن أكرر اتصالي به يرد ويؤكد أنه مشتاق لي، في الحقيقة أنا لا ارغب في الاتصال بأي شخص لأنني احزن بسبب عدم الرد على اتصالاتي، الوسط الفني غدار للأسف، في الماضي الجميع كان يسأل عني، لكن بعد هذه السنوات لم يعد كذلك، واقول للجميع وليس فقط للنجوم يجب أن يكون هناك ود وحب وتواصل ونسأل عن بعضنا، ونسعى لحل أزمات التي قد يمر بها أي شخص منا".

عادل الفار لزملائه من النجوم: "اسألوا عني أنا بحبكم"

عادل الفار بكى كذلك أثناء حديثه عن الطريقة التي بات يتعامل بها زملاؤه معه، حيث طلب منهم في نهاية حديثه أن يسألوا عنه مؤكدا على حبه الكبير لهم، كما أكد للجمهور أنه سوف يستمر في تقديم أعماله الفنية ولن يتوقف، فقال الفنان عادل الفار: "أنا بحبكم ولن اترككم وسوف أواصل وسأقدم أعمالا فنية، وبالفعل بدأت في إعداد عمل جديد، كنت أتمنى أن تكون معي فرقتي الموسيقية لأقدمه لكم ، وأقول لزملائي في النهاية اسألوا عنى، واسألوا عن بعض، الفنانون يجب أن يتواصلوا بشكل مستمر معا، أنا بحبكم وأشكركم"، وقد تسبب حديث الفنان عادل الفار ومطالبته لزملائه بالسؤال عنه في بكاء كل من مقدمي البرنامج إدوارد، وبثينة توكل.

أعمال الفنان عادل الفار

الفنان عادل الفار قد اختفى لفترة من الوقت عن الساحة الفنية لكنه عاد من جديد للظهور في العام الماضي حيث شارك في بطولة مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وقدم شخصية "الاعور"، كما شارك كذلك في فيلم "رأس السنة" الذي عرض في شهر فبراير الماضي، والعمل من بطولة كل من الفنان إياد نصار، وعلي قاسم، وأحمد مالك، وإنجي المقدم، عادل الفار بدأ حياته الفنية كمونولوجست ثم شارك في أكثر من عمل سينمائي ودرامي خلال مسيرته كان من أبرزها فيلم "هيستيريا" مع الفنان أحمد زكي.