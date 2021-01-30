صور النجوم في عزاء خبير التجميل محمد الصغير وأول ظهور ليسرا بعد تعافيها من كورونا

عزاء مصفف الشعر محمد الصغير أقيم مساء الجمعة 29 يناير بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير الذين سعوا لتقديم واجب العزاء لكل من الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير.

النجوم في عزاء مصفف الشعر محمد الصغير

استقبلت أسرة الراحل محمد الصغير العديد من النجوم الذين قدموا واجب العزاء فيه، حيث أقيم العزاء في منزل الراحل، وكانت الفنانة يسرا دوت الخليج من أولى النجوم الذين وصلوا إلى منزل محمد الصغير من أجل تقديم واجب العزاء، في أول ظهور لها عقب تعافيها من كورونت، وأعقب ذلك وصول العديد من النجوم منهم الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، كما تواجدت كذلك كل من الفنانة حلا شيحة، والفنانة لبلبة، وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إيهاب فهمي، وإدوارد، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وشريف منير، ولاعب كرم القدم السابق والإعلامي حازم إمام، ومحمد زيدان.

التزام تام من النجوم بالإجراءات الاحترازية في عزاء محمد الصغير

عزاء مصفف الشعر محمد الصغير سيطرت عليه أجواء التنظيم وحرص العديد من النجوم الذين شاركوا فيه على ارتداء الكمامات حيث كشفت العديد من الصور حالة الالتزام التامة التي ظهر بها النجوم اثناء العزاء، في وقت لم يتم نشر أي صور من داخل العزاء حيث تم التقاط الصور من امام منزل محمد الصغير، ومن المقرر أن يستمر العزاء يوم السبت 30 يناير، وذلك حسب ما أعلنت أسرة الراحل على استمراره لمدة يومين.

وقد شيعت جنازة محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عقب صلاة الظهر يوم الجمعة 29 يناير من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأصدقائه في الوسط الفني، منهم الفنان أمير كرارة الذي ساند أحمد السقا في وفاة حماه، إضافة إلى المطرب أبو، والمخرج عمرو عرفة، والإعلامي شريف نور الدين.

رحيل محمد الصغير متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا

محمد الصغير عانى خلال الفترة الماضية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تسببت في دخوله المستشفى وبقائه في العناية المركزة، مما جعل ابنته مها الصغير تطالب بالدعاء له، وقد ساندها العديد من النجوم في الفترة الأخيرة حيث نشر العديد منهم الدعاء له طوال الفترة الماضية بالشفاء العاجل، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتم الإعلان عن وفاته، وقد نعى الراحل عدد كبير من محبيه بالوسط الفني بكلمات مبكية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وروى بعضهم ذكرياتهم معه وأشادوا بأخلاقه وموهبته وكفاحه.