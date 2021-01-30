الإعلامي عمرو الليثي يشارك رزان مغربي دويتو أغنية "عيني بترف" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي انها عندما تقوم بالغناء لا تعرف الاغانى الحزينة لأن الأغانى يجب ان تكون كلها فرح و سعادة و تُشع طاقة .

وقامت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، بتوجيه طلب الى الاعلامى عمرو الليثى بمشاركتها الغناء أغنية " عيني بترف " للنجم الراحل نجيب الريحاني وليلى مراد ، مشيدة بصوت ليلى مراد وعبقرية نجيب الريحانى .

و قام الليثى ولاول مرة بالغناء ودويتو مع رزان المغربى و أغنية " عيني بترف " من فيلم غزل البنات .

كما قدم الليثى للنجمة رزان هدية على الهواء " شيكولاته " ، و قامت رزان بغناء اغنية ما تجيب لى شيكولاته ، كما قامت بالعزف على الاورج .