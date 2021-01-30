بعد أسبوعين من طرحها.. ليه لـ محمد فؤاد لم تتجاوز الـ2 مليون مشاهدة

بالرغم من طرحها قبل 15 يوما، إلا أن أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد لم تتجاوز حتى الأن حاجز المليون و700 ألف مشاهدة م عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية:

ليه؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

وإزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه

كان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.