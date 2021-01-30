"إبراهيم عيسى: "معنديش مشكلة أسمع آراء أغبياء وسذج زي ما بسمع آراء العباقرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أكبر الأزمات التي تواجه المجتمع الان هو تحويل الحقائق إلى وجهات نظر والخلط بين الحقيقة الموثقة بالمعلومات والآراء، قائلا: "أنا من الناس اللي معنديش مشكلة اسمع آراء أغبياء أو سذج زي ما بسمع اراء محترمين وعباقرة ولا يجب أن يكون هناك مشكلة".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الحياة تقتضى الخلاف والاختلاف في الآراء وهذه هي طبيعة الحياة ولكن دون الاستماع إلى المعلومات الخاطئة أو التقولات الخاطئة، مؤكدا أن هذه الكارثة الحقيقية الت يعاني منها المجتمع من تلوين الحقيقة.

وتابع: "هناك نصوص تاريخية موثقة ومعروفة وتواجه مشكلة تلوين الحقائق، والذى يشارك فى هذه الازمة وسائل اعلام واعلامين وصحفيين وكله بيلون الحقائق ويحولها الى عواطف ومشاعر"، مؤكدا أن الكثير من الناس تنظر إلى الحقائق وفق عواطفها بمشاعر الحب والكره.