احتسب الهجوم علي عند الله.. محمد نجاتي: لم أقصد التقليل من شأن الشيوخ

قال الفنان محمد نجاتي إنه لا يجرؤ على التقليل من شأن شيوخ المساجد، معبرا عن تقديره لهم، مؤكدا أنه كان يقصد بجملة الفنان أهم من الشيخ من حيث تأثيره ليس أكثر.



وقال في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه يحتسب ما حدث له من هجوم وتطاول عند الله، وأن حديثه لم يكن تقليلا من دور أستاذ الجامعة، أو تسفيها من إسهام شيخ المسجد. وأضاف محمد نجاتي أن مسألة تصدر الفنانين للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة". وأضاف: "من المستحيل أنا أسعى لتصدر التريند على حساب ديني لأن البعض ظن أن تصريح الفنان أهم من الشيوخ كان هدفه إثارة الجدل، أنا رجل منتظم في صلاتي وأنتمى إلى منطقة شعبية".

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