رزان مغربي: أقرب الأدوار إلى قلبي "مونيكا" بفيلم "حرب إيطاليا"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي ان فيلم "صابر و راضي" كوميدى ولايت وسعيدة بالتعاون مع النجم أحمد ادم موضحة: "دورى فى الفيلم اننى مديرة شركات وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي من انتاج احمد السبكي ، ووجه الليثى التهنئة على الفيلم ودورها الرائع".

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، ان احب الادوار الى قلبها والاقرب ايضاً هو " مونيكا " في فيلم حرب إيطاليا مع النجم احمد السقا.

وقامت بتقديم جزيل الشكر الى الفنان الكبير احمد السقا واعتبرت فيلم " حرب ايطاليا " من افضل الافلام السينمائية فى مسيرتها.