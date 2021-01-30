أول صورة للنجم أحمد مكي في زي رجل الشرطة في كواليس"الاختيار 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد مكي في مسلسله الجديد "الاختيار 2"، والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021.

وظهر مكي في الصورة وهو يرتدي زي ضابط شرطة، فيما لاقت الصورة تفاعلا قويًا من الجمهور الذي بادر بمشاركتها على نطاق واسع,

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ومن المرتقب أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، كما من المتوقع أن تقدم سينرجى عملًا ضخمًا للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.