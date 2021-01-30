عن الأكل والزواج وأفضل أدوارها.. أبرز تصريحات رزان مغربي مع عمرو الليثى

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي، انها تعشق النجمة الراحلة المطربة "داليدا" بكل تفاصيلها و نفسها تقوم بأداء دورها موجهة الشكر الى أهل شبرا وبنات شبرا.
وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، انها تتمنى ان تخوض تجربة سينمائية او درامية لتقديم شخصية " داليدا " ووجهت مناشدة الى أي منتج سينمائي بان يقدم مسلسل او فيلم عن قصة حياة النجمة الراحلة داليدا.
وعلى جانب اخر اشارت رزان مغربي الى ان عمر الشريف هو أفضل ممثل في العالم العربي وتمنيت ان اقف امامه في السينما، وأنه تعشق سعاد حسنى وبخاصة دورها فى الفيلم الرائع " خلى بالك من زوزو "
وأشارت إلى ن أحب الأدوار إلى قلبها والأقرب أيضًا هو مونيكا في فيلم حرب إيطاليا مع النجم احمد السقا موجهة الشكر للفنان احمد السقا على هذا الفيلم.
وأضافت رزان مغربي خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة: أعشق من الأكل المصري الكشري والفول والطعمية والباذنجان والبطاطس والطحينة والقرنبيط بالخلطة ودائما ما اتناوله.
وتابعت: اتمنى أن يتزوج ابني بعد سنة من الأن.. لو عاد بي الزمن في الزواج سأتزوج في سن 14 سنة.
وأردفت رزان: "نفسى اجيب 20 عيل لان احسن حاجة العيال.. ينبغي على الزوج أن يسعد زوجته حتى ينعم بحياه زوجية سعيدة.
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