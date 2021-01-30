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رزان مغربى: "بعشق داليدا ونفسي أقدم شخصيتها في عمل فني"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة رزان مغربى ، إنها تعشق النجمة الراحلة المطربة " داليدا "  بكل تفاصيلها وتتمنى أن تقوم بأداء دورها  موجهة الشكر الى أهل شبرا وبنات شبرا . 

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، انها تتمنى ان تخوض تجربة سينمائية او درامية لتقديم شخصية " داليدا " ووجهت مناشدة الى اى منتج سينمائي بان يقدم مسلسل او فيلم عن قصة حياة النجمة الراحلة داليدا .

وعلى جانب اخر اشارت رزان مغربى الى ان عمر الشريف هو أفضل ممثل فى العالم العربى وتمنيت ان اقف امامه فى السينما ، وأنه تعشق سعاد حسنى وبخاصة دورها فى الفيلم الرائع " خلى بالك من زوزو "

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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