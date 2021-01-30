في عيد ميلاده.. سعد الصغير يكشف عن لحظات مؤثرة قبل وفاة والدته

يحتفل اليوم السبت، الفنان سعد الصغير بعيد ميلاده ال51 ،واستطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الغناء أو التمثيل .
وكشف سعد الصغير، خلال لقائه في برنامج "تخاريف"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية mbc""، عن أن زوجته كانت تراقبه أحيانًا وتراه يجلس مع سيدات غيرها، ولكنها كانت تتحمل كل ذلك من أجل أبنائها".
واعترف خلال الحلقة بأنه خان زوجته أكثر من مرة طوال فترة زواجهما ووصف تلك المرحلة بأنها كانت في غاية السوء".
الفنان الشعبي، تحدث عن والدته أيضا التي رحلت العام الماضي، قائلا "إن أمنيته الوحيدة هي رؤية والدته في المنام ولو لمرة واحدة".
كما استعاد ذكريات الساعات الأخيرة في حياة والدته، مؤكدًا أن والدته دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وبعدما انتهت منها غادر جميع أقاربهم المستشفى بينما رفض هو العودة للمنزل وسرعان ما توفيت بعد ذلك.
وأضاف باكيا: "ما حدش هيعوضني عن أمي سواء كان أولادي أو إخوتي، ولا حَد هيعوضني ضفر أًمي، هي كانت سندي وضهري".
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