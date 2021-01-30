فى عيد ميلاد سعد الصغير.. قصة أزمته مع شمس

أثار سعد الصغير حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج واعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، وأضاف أنها اعتبرته "شحاتة أبو كف، وأجبرته على الزواج".
لكن لم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.
وعادت شمس واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذها، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيس بوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.
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