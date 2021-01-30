وتقول كلمات الأغنية: "قبل آخر واقعة ليا .. بان قصادي شريط حياتي .. كنتي فيه قدام عينيا .. الأمل كان مات في قلبي.. م المعافرة بدون نتيجة .. وانتي طول الوقت جنبي .. شايفة أحلامي حقيقة".
كنت باهت روح وصورة .. والهموم صعبة وتقيلة .. قوتيني وشيلتي عني.. واتقاسمنا جراح كتيرة .. قلت لك الخوف كسرني .. شكلها الوقعة الأخيرة .. قولتي مش هقبل سامعني .. لسه سكتنا طويلة".
أغنية "الوقعة الأخيرة" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبدالوهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوقعة الأخيرة لـ حمزة نمرة تقترب من 9 ملايين مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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