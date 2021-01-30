تريفور نواه يحضر لمشروع سينمائي جديد مع "بارامونت"

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أعلنت شركة الانتاج السينمائي بارامونت بيكتشر، عن اختيارها للمذيع الكوميدي تريفور نواه، للظهور في عمل سينمائي مرتقب.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن الثنائي، ان الفيلم سيكون من افلام الرسوم المتحركة التي تنتجها الشركة، وسيؤدي تريفور أداء صوتي لأحدث الشخصيات الرئيسية.

وعرف تريفور نواه كمقدم كوميدي لبرنامج كوميدي اشتهر بتقديمه المذيع الشهير جون ستيورات.

