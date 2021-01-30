دور السينما الأوروبية تخسر 6.2 مليار يورو بسبب COVID-19

شهدت دور السينما الأوروبية انخفاضًا بنسبة 70.6 % في شباك التذاكر، حيث قضت عمليات إغلاق السينمات بسبب COVID-19 على 7.5 مليار دولار من الإيرادات، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسينما (UNIC)، انخفاضًا في شباك التذاكر بنسبة 70.6 % في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020، أي (6.2 مليار يورو) ممن خلال 38 منطقة أوروبية.

وتأتي الانخفاضات بعد عام 2019 والذي شهد دخول أعلى إيرادات في جميع أنحاء أوروبا وهو أعلى رقم خلال 15 عامًا - وبلغت أرقام شباك التذاكر 10.65 مليار دولار أي (8.8 مليار يورو).

وعلى الرغم من أن استجابة الحكومة لوباء الفيروس التاجي تباينت على نطاق واسع بين الدول الأوروبية فقد أتخذت دول مثل إيطاليا وإسبانيا قرار إغلاقًا سريعًا وشديدًا في وقت مبكر بينما اختارت دول أخرى ، بما في ذلك السويد وهولندا، تدابير أقل تقييدًا لكن ينعكس هذا الاختلاف في نتائج شباك التذاكر بالمجمل، حيث انخفضت الإيرادات في كل مكان، مع استثناءات قليلة، فعلي سبيل المثال شهدت إيطاليا وهي أول دولة أوروبية تدخل في إغلاق COVID، انخفاضًا بنسبة 71% في إيرادات شباك التذاكر لعام 2020.