النجم مينا مسعود يغادر القاهرة لتصوير فيلمه The Royal Treatment فى نيوزيلندا

غادر أمس الجمعة النجم مينا مسعود القاهرة وذلك ليبدأ تصوير فيلمه الجديد مع شبكة نيتفليكس The Royal Treatment، حيث يبدأ تصوير الفيلم في نيوزيلندا وتشاركه البطولة الممثلة لورا مارانو بطلة فيلم The Perfect Date، على أن يقوم ريك جاكوبسون بإخراج فيلم مينا مسعود الجديد، وتدور قصة فيلمه الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب.

كما يستعد لإعادة تمثيل دوره الرئيسى فى الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، جنبا إلى ذلك يستعد مينا مسعود لبطولة الفيلم المصرى الجديد "فى عز الضهر"، وجاء تعاقد مينا مسعود على الفيلم بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر من العام الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية، كما سيقوم مينا مسعود ببطولة فيلم "فى عز الضهر" مع مجموعة من النجوم المصريين.

وقد حقق فيلم مينا مسعود Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.