نورهان تبدأ تصوير «إجازة مفتوحة»

انضمت الفنانة نورهان إلى فريق عمل مسلسل "إجازة مفتوحة"، المقرر بدء تصوير دورها فيه الفترة المقبلة.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلى.

من ناحية أخرى، تواصل نورهان تصوير مسلسل "بين السما والأرض" وهو من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج ماندو العدل.