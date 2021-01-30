دنيا عبد العزيز: لا أفكر في الزواج

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها لا تفكر في الزواج في هذه الفترة لأسباب عديدة.

حيث صرحت من خلال الندوة التي عقدها موقع دوت الخليج أن هناك أسباب عديدة وراء رفضي للزواج أبرزها أننى ليس لدى الطاقة الكافية من أجل إجراء هذه الخطوة حيث بعد وفاة والدتي لا أرى شيئا فانا أمر بأصعب ظروف في حياتي بالإضافة الى أنني أريد أن أركز فعملي خاصة أن هناك أعمال فنية جديدة أقوم بتصويرها.

