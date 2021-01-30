السبت، 30 يناير 2021 11:22 صـ فن وثقافة السبت، 30 يناير 2021 10:39 صـ بتوقيت القاهرة السبت، 30 يناير 2021 دوت الخليج عادت «نافورة نهر النيل» للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشغيل ”نافورة النيل” بعد تعطلها 40 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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