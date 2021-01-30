محمد نجاتي: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. ولن أركب التريند على حساب ديني.. شاهد

الفنان أهم من الشيخ
وعلق محمد نجاتي على حالة الجدل التي أثيرت بسبب تصريح "الفنان أهم من الشيوخ ودكاترة الجامعة": "أنا لم ولن أجرؤ على التقليل من شأن دكتور الجامعة والشيوخ وجمعيهم علماء وأساتذة أفاضل، ولكن ما أقصده أن تأثيري كفنان على المجتمع قد يكون أهم وأكبر لأن الفنان يصل إلى جميع الفئات والديانات والأفكار والاتجاهات وبشكل أسرع".
وأضاف: "أنا كفنان تأثيري أسرع وأكثر تأثيرا وأيضا الأكثر خطورة، ومصطلح المهم المقصود به الأكثر تأثيرا وليس لتقليل من شأن أحد، لأن السينما والفن قد يغيروا من فكر ووجدان الإنسان".
التريند
وقال محمد نجاتي إن مسألة تصدر الفنانون للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة".
وأضاف: "من المستحيل أنا أسعى لتصدر التريند على حساب ديني لأن البعض ظن أن تصريح الفنان أهم من الشيوخ كان هدفه إثارة الجدل، أنا رجل منتظم في صلاتي وأنتمى إلى منطقة شعبية".
السوشيال ميديا
وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم علي نفسه، وان الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات و منازل والجمهور له حق يزعل وفي بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".
واضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لان المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم".
وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".
الغناء
وكشف محمد نجاتي عن استعداده لخوض تجربة الغناء، لافتا إلى أنه سيطرح كليب غنائي قريبًا سيكون بمثابة مفاجأة.
السينما النظيفة
قال محمد نجاتي: "وافقت على مسلسل ضربة معلم لأنه عمل يقدم قيم إنسانية نفتقدها منذ فترة كبيرة، وبالأخص في الأحياء الشعبية لأنه يقدم دروسا في الحياة حول علاقة الأم بابنه وعلاقات الأصدقاء ببعضهم البعض".
أما عن مصطلح السينما النظيفة، أكد نجاتي أن لا يوجد ما يسمى بالسينما النظيفة لمجرد وجود "قبلة" أو "أحضان" في الفيلم ومن وجهي نظري السينما غير النظيفة التي تقدم موضوعات لا تشبه مجتمعنا.
محمد رمضان
علق الفنان محمد نجاتي على أزمة الفنان محمد رمضان الأخيرة مشيرا إلى أنه من الصعب على الفنان معرفة جنسية معجبيه قبل التقاط صور تذكارية معهم.
وأضاف محمد نجاتي خلال ندوة في دوت الخليج :" انا بتصور مع الناس ولا يخصني دينه او هوايته وان كان محمد رمضان لم يعلم من الأساس جنسية هؤلاء فلا يوجد عتاب عليه"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد نجاتي: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. ولن أركب التريند على حساب ديني.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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