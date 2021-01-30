بسبب فنانة لبنانية.. شعبان عبد الرحيم الأكثر بحثا على جوجل

وقالت منار حمزة في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم وهي متواجدة في الولايات المتحدة وانها عندما قررت الحصول على حقها منعها عصام ابن شعبان عبد الرحيم.
وأكدت منار حمزة انها لم تتزوج من شعبان عبد الرحيم بل كانت تربطه بها صداقة قوية وقام بتسجيل فيلا باسمها بينما يرفص نجله منحها حقها.
أعمال منار حمزة
يشار الى أن منار حمزة شاركت في ديو غنائي مع شعبان عبد الرحيم في أغنية " هتجوز لبنانية".
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