نتفليكس تطرح تريلر فيلم ”A Sun”

طرحت منصة نتفليكس الرقمية الإعلان الرسمي لفيلم الدراما "A Sun" للمخرج مونج هونج تشونج، الممثل الرسمي لتايوان في سباق الأوسكار المقبل. تدور أحداث الفيلم حول أسرة مكونة من 4 أفراد تقع تحت وطأة أوضاع اقتصادية غير متوقعة عندما يتخذ الابنان المراهقان قرارات حياتية مدمرة. بدأ عرض الفيلم في مهرجان الحصان الذهبي السينمائي في تايوان قبل عامين، وحصد وقتها 6 جوائز من بينها أفضل فيلم. كما فاز العام الماضي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة بجوائز الفيلم الآسيوي.

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