إيرادات The Marksman تتخطى 7 ملايين دولار

تصدر فيلم الأكشن والإثارة "The Marksman" للنجم ليام نيسون، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه منتصف الشهر الجاري. بلغت عائدات الفيلم الإجمالية 7.3 ملايين دولار، حصد منها 6.5 ملايين دولار بالسينمات الأمريكية و769 ألفا بالسوق الأجنبية، فيما بلغت تكلفته الإنتاجية 23 مليون دولار تقريبا. تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، يجد مزارع ومربي ماشية على حدود أريزونا نفسه المدافع بشكل غير متوقع عن صبي مكسيكي، ويجد نفسه في صدام مع عصابات جاءت للولايات المتحدة بحثًا عن الصبي. ويشارك في بطولته: ليام نيسون، كاثرين وينيك، تيريزا رويز، جوان بابلو رابا، ديلان كينن، لوك راينز، وﺇﺧﺮاﺝ روبرت لورينز.

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