شعرت بغيرة من علاقة جابر بوالدته في"ضربة معلم"..وهذا سر انجذابي للأعمال الشعبية

القاهرة - محمد ابراهيم - *السوشيال ميديا ليست مقياسًا للنحومية.. ولم أغضب من ترتيب اسمي على التيتر

*المصريون معرفون بالشهامة والجدعنة..وأصدقائي هم تحويشة العمر بالنسبة لي

*لم أقصد الإساءة للشيوخ ولا دكاترة الجامعة ومن يهاجمونني لم يفهموا مقصدي

عُرف عنه التميز والتفرد في أعماله، كما أنه نجح في إثبات ذاته بفضل موهبته المتميزة، بالإضافة إلى أنه يتعامل مع الفن على أنه رسالة هادفة، لذا يحرص دائمًا أن يكون قدوة لكل من يحبه، كما استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في مسلسل "ضربة معلم"الذي عُرض مؤخرًا عبر قناة "CBC".. إنه الفنان محمد نجاتي.

وتحدث الفنان محمد نجاتي في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني" كشف خلاله عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "ضربة معلم"، وعن سبب ابتعاده عن السينما، وعن سبب حرصه على تقديم الأعمال الشعبية، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار :

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "ضربة معلم"؟

لأن المسلسل يتحدث عن طبيعة الحياة الشعبية في مصر، وهو مستوحى مما يحدث مع الجمهور في حياتهم اليومية، فمن المؤكد أن يصل إلى قلوبهم، كما أنه يحتوي على العديد من الرسائل الهامة مثل علاقة الابن بوالدته والصديق بصديقه القائمة على صفات الشهامة والرجولة، بالإضافة إلى أن شخصية "صلاح" التي قدمتها خلال الأحداث لم يسبق لي تقديمها من قبل، فهذه المرة الأولى التي أقدم فيها دور رجل يتزوج من إمرأة لا تحبه "ورد" بالرغم من أنها تحب صديقه"جابر" محمد رجب، ولأنني تجمعني علاقة صداقة قوية بالمخرج إسماعيل فاروق، لكن المسلسل كان التعاون الأول بيننا، ويعتبر أول تعاون لي مع محمد رجب، فكل هذه الأمور جعلتني أتشجع لتقديم هذه التجربة.

*ألم تشعر بالغضب نتيجة ترتيب اسمك على التتر؟

إطلاقًا، لكنني تفاجئت بالترتيب الذي حدث، ولو كان إسماعيل فاروق قد كتبني آخر اسم في العمل فلن يغضبني ذلك، فهو صديقي وأخويا، وما كان يهمني أن أقدم دورًا يصل للجمهور ويعبر عن شريحة كبيرة في المجتمع.

*هل تعتقد إنه إذا احتاجت أي والدة لنقل كلى أن يقوم ابنها أو ابنتها بالتبرع لها؟

من المؤكد أن يحدث ذلك من أي ابن بار، فالمصريين معروفين بالشهامة والجدعنة، كما أن علاقة الابن بوالدته لا تعادلها أي علاقة في الدنيا، ولكن الدراما عندما تُسلط الأضواء على هذه المواقف فهي تقوي المشاعر عند الأبناء تجاه أهاليهم، وتجعلهم يبرّونهم، فمثلاً مشهد موت الأم إذا كان الإبن بعيدًا عن والدته فيتخيل نفسه مكان "جابر" ويبدأ في التقريب منها بشكل أكبر، فهذه رسائل هامة لابد من تقديمها طوال الوقت في الدراما.

*كيف أثرت علاقة "جابر" بوالدته على علاقتك مع والدتك؟

عندما كنت أشاهد ما يفعله جابر مع والدته، كنت اتصل بوالدتي وأسئل عنها، والأمر لم يقتصر عليّ فقط، فهناك عدد كبير من أصدقائي أخبرونني أنهم كانوا يفعلون ذلك الأمر، فأي شخص يشعر بالغيرة عندما يجد غيره يُحب والدته ويضحى من أجلها، فهو كمان بيغير وبيبقى عايز يعمل زيه، ربما يكون ناسي أو الدنيا شاغلاه، فحاجة زي دي بتذكره.

*وما السر وراء انجذابك للأعمال الشعبية؟

الأعمال الشعبية تُعبر كثيرًا عن الناس، وأنا أُحب أن أكون قريبًا من الناس، وفي النهاية كل عمل يكون له طعم ولون خاص به.

*هل تعتقد أن هناك صداقة حقيقية خلال وقتنا الحالي؟

بالتأكيد، فلقد وهبني الله في حياتي أصدقاءًا من خارج الوسط الفني أعتبرهم اخواتي، وأجدهم بجانبي في كل الظروف سواء كانت مادية أو نفسية أو عائلية، وعلى رأي جابر :"هما دول تحويشة العمر بالنسبة لي".

*ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

المشاهد كلها كانت صعبة؛ لأنها كانت مبنية على مشاعر وأحاسيس جديدة عليّ، ولكن أصعبهم المشهد الأخير الذي اعترفت فيه لـ"جابر" بخيانتي له.

*اذا تعرضت للخيانة من أحد أصدقائك.. فهل من الممكن أن تسامحه؟

الموضوع يتوقف على أمور عديدة، وعلى حسب الموقف، فأنا أستطيع أن أتجاوز بعض الأشياء لأصدقائي واخواتي، وهذا يرجع لقدر محبتي لهم.

*هل ترى أن علاقتك بـ"جابر" كان بها نوع من المبالغة ولاسيما في مشهد ذهابه معك لخطبة "ورد"؟

إطلاقًا، المبالغة عندما يكون بيحبها، فكيف يمكن أن يضحي بحبه من أجل صديقه، لكنه لم يكن يُحبها من الأساس، فهي من كانت تحبه، فلا توجد مبالغة عند "جابر" أو" ورد"، لكن المبالغة عند صلاح الذي ارتضى أن يتزوج من إمرأة لا تحبه، وللأسف هناك أشخاص يُجبرهم حبهم على فعل هذه الأمور للحصول على ما يريدونه، وبعد ذلك بيشوفوا سواد مثلما حدث مع صلاح.

وهذا الأمر ليس جديدًا علينا، فهو يحدث دائمًا في السينما والدراما، وسبق أن سلطت السينما الضوء على مثل هذه الأمور ففي فيلم" شئ من الخوف" نجد أن "عتريس" قد تجوز من "فؤادة"بالرغم من حبها لشخص آخر غيره، وأيضًا فيلم"الزوجة التانية"صلاح منصور تزوج من سعاد حسني وطلقها من زوجها بسبب حبه لها، وفي الحقيقة يحدث أكثر من ذلك، ومن وجهة نظري أن الدراما تقدم لنا أقل ما هو موجود في الحقيقة.

*هل من الممكن أن ترفض عملاً من أجل أن ميزانيته غير مناسبة؟

نهائيًا، أنا ليس لدي علاقة بميزانية العمل غير إنها لابد أن تكون موفرة للعمل كل الأمور التي ستظهره بشكل جيد يرضي الجمهور.

*لماذا لما تحصل على لقب البطولة المطلقة على الرغم من الأمر بات أسهل من السنوات الماضية؟

الموضوع مسألة توقيت وتوفيق من الله، وهناك العديد من الأشخاص الذين أُسندت لهم البطولة المطلقة بعد وقت طويل من أدائهم للأدوار المساعدة، وفي النهاية كل فنان بطل في دوره، وإذا لم يؤدي دوره جيدًا فبالتالي سيؤثر على العمل كله، والبطولة المطلقة إذا جاءت في وقتها تكون أفضل كثيرًا من التسرع فيها.

*هل تعتقد أن هناك صداقة حقيقية في الوسط الفني أم أن الأمور تكون قائمة على المصلحة فقط؟

بالفعل، هناك صداقة وهناك من لا يعرفون بعضهم إلا لهدف المصلحة، وهذا الأمر ليس في الوسط الفني فقط، بل في كل مجالات الحياة سواء في مجال العقارات أوالطب أو السباكة أو الكهرباء وغيرهم، كل الحاجات موجودة في كل الحاجات، الصحاب الجدعان اللي واقفين مع بعض، ولدينا أمثلة كثيرة لهم، وهناك أشخاص لا يتقربون من بعضهم الإ لأخذ فرصة أو دور حلو وبعد انتهاء مصلحتهم تجدهم اختفوا تمامًا وانقطعت الصلة بهم.

*وما الأعمال التي واجهتك صعوبة في تصويرها على مدار مشوارك الفني؟

فيلم"عرق البلح" حيث أننا كنا نقوم بتصويره في منطقة الوادي الجديد وكانت ظروف تصويره صعبة جدًا، حيث أننا كنا نقوم بالتصوير في الصحراء طول الوقت، وفيلم" بنات وسط البلد" حيث أنه تم تصويره في إحدى محطات مترو الانفاق، وفي الشوارع، وأي عمل يتم تصويره في الشارع تكون ظروف تصويره صعبة جدًا، وأتذكر أننا كنا نقوم بتصوير أحد الأفلام في منطقة الحوافرية، وفوجئنا بإقتحام الجمهور للوكيشن للتصوير معنا، ولم نستطع استكمال التصوير حينها.

*وهل الأجر يتحكم في اختياراتك الفنية؟

بالتأكيد الأجر يفرق معي، فهذه مهنتنا، ونحن أصبحنا محترفين، وهذا ليس عيبًا، لكن الدور أحيانًا يكون هو المتحكم؛ لأنه هو الذي يظل باقيًا مع الجمهور.

*لماذا ابتعدت عن المشاركة في الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية؟

إنتاج السينما تأثر كثيرًا في الفترة الأخيرة، فالسينما أصبحت تنتج عدد قليل من الأعمال في السنة، أصبحت المنصات هي المُسيطرة خلال وقتنا الحالي، ومع مرور الوقت سنجد أن دور العرض تقلصت، وسنشاهد الأفلام خلال المنصات الإلكترونية لأسباب عديدة منها انتشار فيروس كورونا ولتطبيق التباعد الإجتماعي، ولكنني أعود إليها حاليًا من خلال مشاركتي في فيلم "ليلة في الجحيم".

*البعض أصبح يُصنف نجومية الفنان بعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.. فما تعليقك على ذلك الكلام؟

من وجهة نظري أن الشارع هو المقياس الأكبر للنجومية؛ لأنه يُمَكّنْ الجمهور من التعبير عن حبهم للفنان ويجعلهم يتفاعلون معه مباشرةً، أما السوشيال ميديا فالأشخاص خلالها يستطيعون شراء المتابعين، وزيادة أعداد المشاهدات لهم، لذا أنا لا استخدمها دائمًا ولا أعتمد عليها اعتمادًا كليٍّا.

*وهل شعرت بالغضب من الهجوم الشديد الذي تعرضت له مؤخرًا بسبب تصريحك الأخير "الممثل أهم من الشيوخ ودكاترة الجامعة"؟

نعم غضبت كثيرًا؛لإن كان هدفي من الإجابة أن أقول أن الفن يقع عليه مسئولية أكبر وأهم من حيث الخطورة والتأثير، لكن البعض فهم كلامي على أنه أحلى أو أسمى أو أفضل، وكل شخص قرأ ذلك الخبر يعرف تمامًا أنني لم أقصد ما فهمه، لكن هناك بعض الأشخاص بتحب تركب التريند أو تزود عدد الفولورز عندها على حساب غيرهم، وكل من هاجمني لم يكلف نفسه بسماع ما قلته لكي يحكم عليّ، فقط أخذ بالعنوان، الذي ليس لدي يدًا فيه، وأعوذ بالله من أن أكون ممن يبدون أي شيئًا على دينهم.