رزان مغربي: لو عاد بي الزمن لأنجبت 19 طفلا

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي: إنها تتمنى أن يتسم ابنها "رام" بتقوى الله تعالى ويقدر نعم الله عليه، ويكون صادقًا في قول الحقيقة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة"، أن ابنها "رام" يحمل صفات وراثية منها ومن والده ولكنه يتصف ببرود وهدوء الأعصاب والدبلوماسية مثل والده، ولكنه منظم ومرتب ويحب مشاهدة البرامج السياسية، ويتابع برامجها ويستطيع تقليدها.

وأكدت أنه لو عاد بها الزمان لأقدمت على الزواج في عمر الـ14 سنة حتى تستطيع أن تنجب 19 طفلًا، معقبة: "أحلى حاجة في الدنيا الأولاد ونفسي ابني يتجوز بعد سنة".