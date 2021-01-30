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الوقعة الأخيرة لـ حمزة نمرة تقترب من تحقيق 9 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت أغنية "الوقعة الأخيرة" لـ حمزة نمرة، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، بعد فترة قصيرة من طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث أوشكت على كسر حاجز الـ 9 مليون مشاهدة.

أغنية "الوقعة الأخيرة" من كلمات محمد شافعي، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "قبل آخر واقعة ليا، بان قصادي شريط حياتي، كنتي فيه قدام عينيا، الأمل كان مات في قلبي، م المعافرة بدون نتيجة، وانتي طول الوقت جنبي، شايفة أحلامي حقيقة".

كنت باهت روح وصورة، والهموم صعبة وتقيلة، قوتيني وشيلتي عني، واتقاسمنا جراح كتيرة ، قلت لك الخوف كسرني، شكلها الوقعة الأخيرة، قولتي مش هقبل سامعني، لسه سكتنا طويلة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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