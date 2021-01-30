حسن الرداد ينعى محمد الصغير: خالص عزائي لأسرة المبدع الراحل

نعى الفنان حسن الرداد، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكتب حسن الرداد عبر حسابه علي "انستجرام" :"البقاء والدوام لله فى المبدع الاستاذ محمد الصغير، و خالص عزائى لاسرته وربنا يصبرهم.". وكان الفنان احمد السقا أعلن أمس وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا. ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة". وشيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء أمس الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا. وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء.

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