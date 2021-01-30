وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

أعلن الفنان ظافر العابدين عن وفاة والدته صباح اليوم،وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر ظافر العابدين صورة له مع والدته وعلق قائلا " البقاء لله ,توفت والدتي الغالية 'عزيزة' فجر اليوم. بش نتوحشك برشة, بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش. نحبك. ربي يرحمك ".

وكان قد عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج" إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.

وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا بعرض العمل في السينمات، وتلقي ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.