في عيد ميلاده.. سر هجوم سعد الصغير على تامر حسني

يحتفل اليوم السبت 30 يناير المطرب الشعبي سعد الصغير بعيد ميلاده، فهو من مواليد عام 1970، والذي تميز في تقديم الأغاني الشعبية.

علاقة سعد الصغير بالوسط الفني سادها حالة من التوتر في بعض الأحيان، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية شن "سعد" هجوما حادا على النجم تامر حسني بسبب عدم الاستعانة به في أغنية "100 وش".

وقال: "صوتي أحلى من صوت تامر حسني.. علشان كده خاف أن أكون معه في الأغنية واستعان بشيبة ودياب ومصطفى حجاج لأن أصواتهم أقل جودة من صوتي".