يحتفل اليوم السبت 30 يناير المطرب الشعبي سعد الصغير بعيد ميلاده، فهو من مواليد عام 1970، والذي تميز في تقديم الأغاني الشعبية.
علاقة سعد الصغير بالوسط الفني سادها حالة من التوتر في بعض الأحيان، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية شن "سعد" هجوما حادا على النجم تامر حسني بسبب عدم الاستعانة به في أغنية "100 وش".
وقال: "صوتي أحلى من صوت تامر حسني.. علشان كده خاف أن أكون معه في الأغنية واستعان بشيبة ودياب ومصطفى حجاج لأن أصواتهم أقل جودة من صوتي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاده.. سر هجوم سعد الصغير على تامر حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.