عايدة الأيوبي تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال يومين

تستعد الفنانة عايدة الأيوبي لطرح ألبوم غنائي ديني جديد بالتعاون فرقتها الخاصة للإنشاد الصوفي.

وكتبت الأيوبي عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "خلال يومين إن شاء الله هيتم تنزيل اول جزء من احدث أعمالي الدينية على فيس بوك ويوتيوب، بالتعاون مع المعهد الكندي للدراسات الصوفية وهيكون معي فرقة الإنشاد الديني الخاصه بي".

يذكر أن عايدة الأيوبي مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991عندما أصدرت أول ألبوماتها على بالي الذى حقق نجاحًا جماهيريأ كبيرا تلاه رفيق عمري 1992 ومن زمان 1993، اعتزلت الغناء لفترة ثم أصدرت ألبوم ديني عام 2009، بعدها وضعت ألحان وغناء قصيدة بردة البوصيري وبعض الاشعار الصوفية، وعادت للساحة الفنية مرة أخرى بعد ثورة يناير، وقدمت أحد الأعمال للشهداء بعنوان بحبك يا بلادي من كلماتها وألحانها.