اليوم.. يسرا تخوض ”حرب أهلية” في الجيزة

تستأنف الفنانة يسرا، اليوم السبت، نشاطها الفني مجددا بتصوير أولى مشاهد مسلسلها التليفزيوني الجديد "حرب أهلية"، تأليف أحمد عادل، والذي من المقرر أن تنافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واختار سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل حرب أهلية، بدء التصوير في عدد من المناطق داخل محافظة الجيزة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل" خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020.