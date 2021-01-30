منة فضالي لجمهورها: "هيبة الصمت أجمل من ألف حديث"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون السيموني وبنطال جينز باللون الأزرق وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.