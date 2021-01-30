درة تخطف أنظار مُحبيها بفستان أبيض

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة درة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان فوق الركبة باللون الأبيض، ووضعت فوقه بلطو باللون الرمادي، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وعلقت درة على الصور قائلة:"كن دائمًا إصدارًا من الدرجة الأولى لنفسك وليس إصدارًا من الدرجة الثانية لشخص آخر،جودي جارلاند".

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة درة حاليًا تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "الكاهن"، و تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تقع في غرام الفنان إياد نصار ثم يتزوجا، وتحدث جريمة قتل بعد ذلك تسبب في انقلاب حياتها رأسًا على عقب، ويتم البحث عن القاتل طوال أحداث الفيلم.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي، وكوكبة مميزة من النجوم.