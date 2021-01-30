دنيا عبد العزيز في حوار لـ دوت الخليج: أتمنى إجراء عملية تجميل.. ولا أفكر بالزواج حاليا.. وانتظروني مع اللي مالوش كبير

حلت النجمة دنيا عبد العزيز ، ضيفة على موقع دوت الخليج وتحدثت عن مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير" وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض. وتحدثت دنيا عبد العزيز عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وآخرون، تأليف واخراج محمد سامى.

وبدأت الفنانة دنيا عبد العزيز، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد " اللي ملوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل. وقالت دنيا عبد العزيز، خلال استضافتها بندوة في موقع دوت الخليج،إن التعامل مع المخرج مصطفى فكري أكثر من رائع خاصة أنها لم تكن المرة الأولي في التعامل معه فهو شخص هادئ". وأضافت: أما مؤلف العمل عمرو محمود ياسين فهو متميز من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها ، وبالنسبة للنجمة ياسمين عبد العزيز أخرجتني من الكآبة فهي تتمتع بخفة ظلها فأنا قلت لها في أول يوم تصوير :" أنا محتاجة أن تكون معي هذه الأيام لأنني منذ فترة لم أضحك ". قالت الفنانة دنيا عبد العزيز : إن مشاركتها في مسلسل " اللي ملوش كبير " للنجمة ياسمين عبد العزيز، يحمل العديد من المفاجآت ، فالمؤلف عمرو محمود يس يقدم قصة جده. مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض

واشارت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الى إن هناك عددا كبيرا من الفنانين ساندوها ووقفوا إلى جانبها بعد رحيل والدتها التي كانت ترتبط بها ارتباطا كبيرا. وأضافت دنيا عبدالعزيز ، في الندوة التي استضافتها خلالها موقع دوت الخليج لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" إنها لا يمكن أن تنسى شخصين كان لهما دور كبير في مساندتها والوقوف معها بعد رحيل والدتها وهما إلهام شاهين ومحمد فؤاد. وأشارت دنيا عبد العزيز، إلى أن أي نجاح ليس له طعم بدون أمي، موضحة أنها ظلت لعدة شهور لا ترد على أحد، ولا تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر. وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.

تابعت : إنه بعد وفاة والدتها قررت السفر الي الخارج من أجل البقاء بمفردها. وأضافت : "بعد مكالمة النجم محمد صبحي لي من أجل التكريم قررت الرجوع". وتابعت: "تكريم النجم محمد صبحى لي وحصولي على جائزة الإبداع الفنى والتى كانت تحت عنوان "50 عاما من الإبداع" شرف كبير بالنسبة لها وخاصة أن محمد صبحى له فضل كبير علي خلال مشواري الفنى ولم أكن أستطيع رفض هذا التكريم.