فيديو رابح صقر يكافئ أحد معجبيه بحضور حفلاته مدى الحياة بسبب موقفه الاستثنائي معه

رابح صقر احتفل بشكل خاص مع جمهوره بأمسيته في سهرات "أوايسس الرياض" والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، كما قدم تحية إلى أحد الجماهير الذي كان يتواجد في الحفل بسبب موقفه النبيل معه.

رابح صقر يقدم شكره لجمهور حفله في "أوايسس الرياض"

النجم السعودي رابح صقر نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة وجهها إلى أحد الجماهير الذي كان يتواجد في حفله أمس في "أوايسس الرياض" بسبب موقف الأخير عندما صعد على خشبة المسرح وقدم للفنان السعودي "الفروه" بسبب شدة برودة الطقس أثناء الفقرات الغنائية الأخيرة في حفله، رابح صقر أكد على عدم معرفته بهذا الشخص الذي قام بالموقف، لكنه حرص على تقديم له الشكر، كما قدم الشكر كذلك للجمهور الكبير الذي تواجد في الحفل فقال رابح صقر في تغريدته: "اسعدتوني اليوم مرحبا، اليوم واحد طلعي المسرح شافني بردان وقدم لي الفروه للأمانة ما أعرفه حبيت اشكره كثيره".

رابح صقر يكافئ أحد جماهيره بعد موقفه النبيل معه

رابح صقر لم يكتف فقط بتقديم الشكر لهذا الشخص بل حرص على مكافأته على هذا الموقف، وقدم له دعوة دائمة ومدى الحياة لحضور أي حفل يشارك فيه رابح صقر فكتب في تغريدته: "أقول له في كل حفله لي إنت معزوم"، وكان ظهور أحد الجماهير على خشبة مسرح أوايسس الرياض ومساعدته للفنان رابح صقر من أجل مواجهة ظروف الطقس البارد تفاعل معه الجمهور الذي حضر الحفل، كما نال اهتمام من قبل متابعي الفنان رابح صقر بعدما كشف عنها عبر حسابه على "تويتر"، واعتبر البعض أن ما قام به هذا الشخص هو موقف نبيل، كما طلب الفنان السعودي البحث عن صاحب هذا الموقف.

رابح صقر يقدم أغنية من ألبومه الجديد في "أوايسس الرياض"

رابح صقر قدم أثناء حفله في "أوايسس الرياض" مجموعة من أجمل أغانيه خلال مسيرته الطويلة، وحظى الحفل بحضور جماهيري كبير، كما غنى الفنان رابح صقر لأول مرة أغنية من ألبومه الجديد والمنتظر أن يتم طرحه في شهر فبراير القادم، وتحمل الأغنية عنوان "مرحبا" وهي من ألحان سهم، رابح صقر أبهر كذلك الجمهور الذي حضر الحفل بعزفه على العود لمجموعة من المقاطع الطربية، وكان الفنان السعودي قد نشر خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "انستجرام" فيديو للبروفات الخاصة قبل انطلاق حفله في "أوايسس الرياض" كما وجه كلمة لمتابعيه طالبهم فيه بمتابعة حفله المنتظر فقال: "عيشها ما رابح انتظروني".