رزان مغربي بالفيديو: "تمنيت العمل مع عمر الشريف حتى لو ضربني"

رزان مغربي حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة "الحياة"، وكشفت الفنانة اللبنانية عن أهم المحطات الفنية في حياتها والأحلام التي كانت ترغب في تحقيقها خلال مسيرتها.

رزان مغربي: "تمنيت المشاركة في عمل مع الراحل عمر الشريف"

رزان مغربي كشفت خلال لقائها مع عمرو الليثي عن حلم كانت تسعى لتحقيقه هو المشاركة مع الفنان الراحل عمر الشريف في أحد أفلامه، كما أشارت إلى فيلم "حرب أطاليا" مع الفنان أحمد السقا والذي أكدت انه عمل استطاع أن يقدمها بالشكل المناسب أمام الجمهور المصري فقالت رزان مغربي: "مؤمنة بتجرتبي الأولى في فيلم (حرب أطاليا) مع النجم احمد السقا، فهذا الدور قدمني للجمهور المصري بالطريقة المثلى، والدور اعتقد انه يشبهني كثيرا، أما بالنسبة للنجم الذي كنت أحلم أن أشارك في عمل معه فهو العالمي الراحل عمر الشريف فتمنيت أن شارك في بطولة أي عمل معه حتى لو قام بضربي، واتمنى أن يضربني بنفس الطريقة التي قام بها في فيلم (صراع في الميناء) مع الفنانة فاتن حمامة".

رزان مغربي: "لم أقابل والدي منذ عام بسبب كورونا"

رزان مغربي تحدثت عن أسرتها ومساحة الحرية التي أعطاها لها والدها التي أكدت أنها منذ ما يقارب عام لم تقابله بسبب تواجده في لندن، فضلا عن أزمة كورونا التي منعت لقائهما خلال هذه الفترة الطويلة فقالت رزان مغربي: "والدي عبدالوهاب المغربي علمني أن أكون شجاعة، وحافظت على مساحة الحرية التي أعطاها لي من أجل أن أعبر عن رأيي، وهو كان يعتمد علي في فترة من حياته بسبب أن فارق العمر بيني وبين أخي الصغير طارق يقارب الـ10 سنوت، وأتمنى لوالدي دوام الصحة فانا لم أقابله منذ عام كامل بسبب ظروف كورونا حيث أنه يتواجد في لندن، لكن اتواصل معه بشكل دائم يوميا".

رزان مغربي: "الأفلام الاستعراضية والموسيقية دوت الخليج الأقرب لي"

رزان مغربي أكدت أنها كانت تتمنى أن تقدم دور الفنانة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو"، كما أنها ترى في الأفلام الاستعراضية والموسيقية دوت الخليج الأقرب لها فقالت: " (خلي بالك من زوز) من الافلام التي تمنيت أن أقدم الشخصية التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني على الرغم من إيماني بأنني لن استطيع أن اقدم دوري بشكل أفضل من السندريلا، كما تمنيت أن أقدم فيلم (مع تحياتي لأستاذي العزيز) للفنانة نيللي، واعتقد أن الأفلام الموسيقية والاستعراضية القديمة دوت الخليج القريبة مني، كما أفضل كذلك أفلام الراحل أنور وجدي".

رزان مغربي كشفت كذلك تفاصيل دورها في فيلم "صابر وراضي" مع الفنان أحمد آدم والذي عرض في رأس السنة فقالت: " فيلم من وجهة نظري يحمل الكثير من المعاني الطيبة بين الأشخاص مثل الصداقة والأمل والرضا، ودوري في العمل مديرة شركات وتحب النظام دائما، لكن تنقلب الأحداث بسبب لقائها ببطل الفيلم".