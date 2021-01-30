وفاة والدة الفنان ظافر العابدين وهكذا نعاها

ظافر العابدين أعلن عن وفاة والدته خلال الساعات الماضية، وحرص العديد من نجوم الوسط الفني في العالم العربي على مساندة الفنان التونسي وتقديم التعازي له في هذا المصاب الأليم.

ظافر العابدين ينعى والدته بكلمات مبكية

ظافر العابدين نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بوالدته كشف من خلالها عن رحيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، كما نعى ظافر العابدين الراحلة بكلمات مبكية أكد من خلالها على حزنه الكبير بهذا الرحيل وأنه سوف يشتاق لطيبة وحب والدته له، فكتب ظافر العابدين في تعليقه على الصورة التي نشرها: "البقاء لله توفيت والدتي الغالية (عزيزة) فجر اليوم. بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش، نحبك، ربي يرحمك".

نجوم الوسط الفني يساندون الفنان ظافر العابدين بعد وفاة والدته

ظافر العابدين بعد أن أعلن عن خبر رحيل والدته قدم له مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي العزاء، فكتب الفنان مكسيم خليل: "البقية بحياتك صديقي ..الله يرحمها و يصبركم"، كما علقت كذلك الفنانة درة فكتبت: " الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبركم، البركة فيك الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته"، وكتبت الفنانة كارمن لبس: "آسفة جدا على خسارتك ظافر! رحمها الله"، كما علقت الفنانة رانيا يوسف فكتبت: "البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك"، كما كتبت كذلك الفنانة شيماء سيف: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

وتعددت الرسائل التي قدمها العديد من النجوم من أجل تقديم التعازي للفنان ظافر العابدين حيث علق كذلك كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومرام علي، والمؤلف محمد سيد بشير، وهدى المفتى، وجيهان خليل، ومي الغيطي، ومحمود حجازي، ومهيرة عبدالعزيز، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن في تونس.

أحدث أعمال الفنان التونسي ظافر العابدين

ظافر العابدين أعلن خلال الفترة الماضية عن عدم مشاركته في دراما رمضان 2021، وأنه يسعى خلال هذه الفترة لقضاء أطول وقت مع عائلته بعد مدة من الانشغال الطويل حيث شارك في مجموعة من الأعمال في الشهور الماضية والتي من بينها الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت" مع الفنانة كارمن بصيبص والذي حقق نجاحا واسعا على مستوى العالم العربي منذ بداية عرضه، وكذلك فيلم "خط دم" مع الفنانة نيللي كريم الذي عرض على منصة "شاهد" خلال الأشهر الماضية، كما أنه يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، والذي حتى الآن لم يتم الكشف عن موعد أو تفاصيل عرضه.