مها الصغير تنشر 5 صور مع والدها الراحل وتكشف عن أخر كلمة قالها قبل وفاته

مها الصغير الإعلامية المصرية وزوجة الفنان أحمد السقا علقت لأول مرة بعد رحيل والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير وكشفت عن مدى الحزن الذي تعيشه بعد هذا الرحيل.

أول تعليق لمها الصغير بعد وفاة والدها

مها الصغير نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها بوالدها الراحل مصفف الشعر محمد الصغير وأحفاده، وعبرت مها الصغير عن الحالة التي تعيشها بعد وفاة والدها ووصفتها بأن الدنيا بالنسبة لها قد توقفت عن الدورن في إشارة منها لمدى تأثير رحيل والدها عليها، وقد وصفت مها الصغير والدها ببطلها الأوحد وسندها، كما طلبت من متابعيها الدعاء له فكتبت الإعلامية المصرية: "وكأن يا روحي و نور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي اغمضت فيها عينك للمرة الاخيرة، رحل محمد الصغير أبي بطلي الاوحد و استقامه ظهري..نسألكم الفاتحة و الدعاء".

آخر ما قاله الراحل محمد الصغير لابنته

مها الصغير كشفت كذلك عن آخر كلمات والدها لها قبل رحيله حيث نشرت الإعلامية المصرية على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" آخر ما قاله لها والدها فكتبت: "آخر كلمة قالها لي أنا مبسوط"، كما وجهت له رسالة قالت فيها: "أنا بقولك لأن النعم لا تدوم رحل أبي"، مها الصغير قام العديد من زملائها بمواساتها وتقديم لها التعازي حيث علق العديد منهم على ما نشرته فكتبت الفنانة درة : "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك يا حبيبتي"، بينما علقت الفنانة لطيفة فكتبت: "ألف رحمة ونور علي روحه الصافية النقية، خسرناه كلنا أعزي نفسي وأعزيكي يا حبيبة قلبي، مثواه الجنة بإذن الله".

أروى جودة قدمت التعازي كذلك لمها الصغير ولأسرتها فكتبت: "الله يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة.. فعلا من اجدع و الطف وأرقى الناس اللي عرفتهم و اشتغلت معاهم في حياتي.. ربنا يصبرك حبيبتي و يصبر مصطفى و كل اللي بيحبوه على فراقه.."، كما علق العديد من النجوم وقدموا لها التعازي منهم الفنان محمد فراج، ومي نور الشريف، وآيتن عامر، ومجدي كامل، وعائشة بن أحمد، ومي سليم.

استمرار عزاء مصفف الشعر محمد الصغير لليوم الثاني

عزاء مصفف الشعر الشهير محمد الصغير من المقرر أن يستمر لليوم السبت وذلك بعد أن أقيم أمس بمنزل الراحل في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور جموع كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة يسرا التي ظهرت لأول مرة بعد تعافيها من فيروس كورونا، كما تواجد كذلك في العزاء كل من الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، كما تواجدت أيضا كل من الفنانة حلا شيحة، والفنانة لبلبة.