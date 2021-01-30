عمرو دياب يشارك جمهوره بصورة جديدة في "دبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الهضبة عمرو دياب، جمهوره بصورة جديدة في "دبي" ونالت الصورة علي اعجاب محبيه وتعتبر هذه الزيارة لدبي بعد نجاح حفلته الأخيرة.

وشارك الهضبة عمرو دياب، جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من دبي.

من ناحية أخري شارك عمرو دياب، مؤخرا مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح.