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الليلة رزان مغربي تواصل لقائها وتكشف أسرار مسيرتها الفنية في الجزء الثاني واحد من الناس علي الحياة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول .

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائة.

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج كما تقدم باقة من اجمل المشاهد الكوميدية .

حلقة استثنائية مثيرة مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة تذاع اليوم السبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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