بث مباشر.. تشييع جنازة المخرج فهمي الخولي بمسقط رأسه بالبحيرة

ونعاه المخرج تامر كرم، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، وداعًا أستاذي وأبي وأخي ألاكبر من كان دائمًا يدعمني من كان دائمًا يقف بجواري ويؤمن بي وبمستقبلي الفني ، حقيقي صدمة وألم وحزن كبير وداعًا من القلب يا حبيب القلب".
يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحي رائد بدأ نشاطه الفني في فرقة التليفزيون المسرحية، ومن أبرز أعماله المسرحية كل من مسرحية "قديمة العب غيرها"، و"الوزير العاشق".
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