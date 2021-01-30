إسلام غالي يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "من غير رجوع"

نشر المطرب المصري إسلام غالي، بوستر أغنيته الجديدة "من غير رجوع" والتي من المقترح طرحها خلال أيام على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبخلاف البوستر قام إسلام بعمل مسابقة لجمهوره من خلال توقعهم لكلمات الأغنية على صفحته والفائز سيحصل على إحدى الجوائز القيمة، حيث قام بوضع مقطع من الأغنية وطلب من الجمهور أن يكملوا الاغنية، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية وأخرجوا روح الشاعر داخلهم.

يذكر أن المطرب الشاب إسلام قدم العديد من الأغاني الناجحة والتي حققت أعلى عدد من المشاهدات، مثل فيديو كليب هرمونات من كلمات محمد نصار وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل وإخراج محمد القاضي، وأغنية ست الحسن من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين، وأغنية قمر عادي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وأغنية عايش على مأساتي من كلمات احمد الجندي وألحان مدين وإخراج محمد القاضي.