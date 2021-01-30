نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور عن تشبيه ميريهان حسين بياسمين صبري: "هي احلي كفاية" في المقال التالي
وقالت "حسين" خلال البرنامج الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، ردًا على سؤال "إنتي أحلى ولا ياسمين صبري؟"، وذلك أثناء وضع الفنانة قطعة بلاستيكية في فمها تعوقها عن التكلم: "أنا طبعًا إيه هنهزر" ثم ترد: "ممكن أغير إجابتي! بالمنظر دا ياسمين صبري أحلى مني طبعًا".
في المقابل، تعرّضت الفنانة إلى الانتقادات وعلّق مُشاهدي ذلك المقطع من الحلقة: "هي أحلى وراقية عنك ومش بتتكلم على حد هي مع نفسها وسايباكوا كلكوا غيرانين منها" وتابع آخر: "مين دى اللى أحلى من ياسمين ..كفاية روحها الحلوة"، واستكمل أحد المُتابعين: "مافيش وجه مُقارنة ياسمين جميلة".
ومن الناحية الثانية، دافع البعض عن "حسين"، مؤكدين على أنها تطلق دعابة ليس إلا، موضحين أن المسألة لا تستدعي تلك الانتقادات على كلماتها، فقالت إحداهن: "البنت بتهزر واضح أوي يعني.. أنتم أوفر" فيما إنهالت الإشادات على جمالها والفنانة "صبري" أيضًا ولا يمكن المقارنة بينهما.