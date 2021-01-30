نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور عن تشبيه ميريهان حسين بياسمين صبري: "هي احلي كفاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثارت الفنانة ميريهان حسين، الجدل في برنامج "ليلة الخميس مع ياسمين عز" وذلك بعد تحدثها عن مشوارها الفني وخلال الحلقة وتحديدًا "فقرة اللعب"، تلّقت سؤال حول الفنانة ياسمين صبري، والذي عرّضها إلى الانتقادات الساعات الماضية، بعد حوالي أسبوع من عرّض الحلقة، إذ تحدثت بعفوية عن جمالها الذي يفوق "صبري".

وقالت "حسين" خلال البرنامج الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، ردًا على سؤال "إنتي أحلى ولا ياسمين صبري؟"، وذلك أثناء وضع الفنانة قطعة بلاستيكية في فمها تعوقها عن التكلم: "أنا طبعًا إيه هنهزر" ثم ترد: "ممكن أغير إجابتي! بالمنظر دا ياسمين صبري أحلى مني طبعًا".

في المقابل، تعرّضت الفنانة إلى الانتقادات وعلّق مُشاهدي ذلك المقطع من الحلقة: "هي أحلى وراقية عنك ومش بتتكلم على حد هي مع نفسها وسايباكوا كلكوا غيرانين منها" وتابع آخر: "مين دى اللى أحلى من ياسمين ..كفاية روحها الحلوة"، واستكمل أحد المُتابعين: "مافيش وجه مُقارنة ياسمين جميلة".