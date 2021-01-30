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الاثنين.. عمرو سعد ومصطفي شعبان يستأنفا تصوير "عش الدبابير"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عمرو سعد، والفنان مصطفي شعبان، لاستئناف تصوير مسلسلهما "عش الدبابير " وذلك يوم الاثنين حيث من المقرر ان يسافروا للبنان لاستكمال التصوير.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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