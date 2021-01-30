مها الصغير تستعيد ذكرياتها مع والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الإعلامية مها الصغير، ذكرياتها مع والدها محمد الصغير، من خلال مشاركتها صورة جمعتها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "الصغير" قائله: "وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة.. رحل محمد الصغير.. أبي وبطلي، واستقامة ظهري.. نسألكم من ناحية آخري أقيم اليوم الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت".
يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح أمس، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".