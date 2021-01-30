مها الصغير تستعيد ذكرياتها مع والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الإعلامية مها الصغير، ذكرياتها مع والدها محمد الصغير، من خلال مشاركتها صورة جمعتها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الصغير" قائله: "وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة.. رحل محمد الصغير.. أبي وبطلي، واستقامة ظهري.. نسألكم من ناحية آخري أقيم اليوم الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت".