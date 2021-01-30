كشفها ابن شقيقته.. تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

استقرت الحالة الصحية للفنان علي حميدة، خلال الأيام القليلة الماضية.
ونشر ابن شقيقته، صورا له مع الفنان علي حميدة، من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله حالة خالي الدكتور علي حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أي شيء".
وتابع قائلًا: "نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه، شهادة أمام الله، لم أجد حب بهذه الطريقة والله أنتم العائلة"، وأضاف: "أنا مع خالى ولو فى أى جديد هنزله، ومفيش مستحيل مع دعواتكم الصادقة من كل أنحاء العالم".
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