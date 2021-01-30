تعرف علي شخصية ميرنا نور الدين في فيلم "عز الضهر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ميرنا نور الدين، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "في عز الضهر" حيث تجسد شخصية راقصة بالية تدخل في قصة حب مع مينا مسعود.
فيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.
وتظهر ميرنا نورالدين، كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد بأحداث مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، والذى تم الإنتهاء من تصويره قبل أيام للعرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته أيتن عامر وداليا مصطفى ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.