أحمد فهمي يدعم النادي الأهلي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية

وظهر "فهمي" في الصورة وهو يحمل كأس دوري أبطال إفريقيا، وكتب قائلا: "فاكرين رادس.. فاكرين جاروا.. فاكرين الأهلي في اليابان، جمهوره معاه وفي اي مكان..أهلاوي ارفع راااسك فووووق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في مسلسل "رجالة البيت" مع عدد من الفنانين منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي.

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الفنان أحمد فهمي، النادي الأهلي وذلك قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".